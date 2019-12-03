Українська шахістка без поразок виграла чемпіонат Європи з бліцу

13-річна українка Анастасія Дубовик без поразок перемогла на шаховому чемпіонаті Європи з бліцу, що проходив в Естонії.

У категорії дівчат до 14 років Анастасія Дубовик набрала 8,5 очка з 9 можливих, повідомляє Tribuna.com.

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У листопаді Анастасія Дубовик увійшли до трійки медалістів на рекордному за кількістю учасників півфіналі чемпіонату України з шахів серед юнаків та дівчат до 14 років, який проходив у Вінниці.

Нагадаємо, 3 грудня в Монако стартує другий етап жіночого гран-прі Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ). У турнірі, який проходитиме 3-14 грудня, Україну представлятимуть сестри Анна і Марія Музичук.