Українська шахістка Жукова йде на парламентські вибори від партії "Рух нових сил"

Партія "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, який повернувся до України, братиме участь у виборах до Верховної Ради. Партія оголосила список, в який увійшла українська шахістка Наталя Жукова.

У списку партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі шахістка Наталія Жукова четверта.

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Наталя Жукова – 40-річна дворазова чемпіонка Європи (2000, 2015), віце-чемпіонка світу з бліцу (2012). Заслужений майстер спорту України. Її рейтинг станом на січень 2019 року – 2377 (87-ме місце у світі, 7-ме – серед шахісток України).

Наталя народилася в сім'ї радянського військовика в Дрездені, зростала в Каховці. В 1994 році Жукова в Сомбатхеї перемогла на чемпіонаті Європи серед дівчат до 14 років, наступного року повторила свій успіх на чемпіонаті Європи серед дівчат до 16 років в румунському містечку Беїле-Херкулане і виборола титул чемпіонки світу до 16 років в угорському Сегеді.

На чемпіонаті України серед жінок в 1996 році Жукова розділила перше місце. В 1998 перемогла на турнірах в Белграді та Гронінгені. На Першому чемпіонаті Європи серед жінок у Батумі у 2000 році обіграла в фіналі росіянку Катерину Ковалевську стала чемпіонкою Європи.

З 1996 року входить до складу збірної України на олімпіадах. У 2006 році в Турині виборола у складі команди золоті медалі.

У жовтні 2018 року Жукова у складі збірної України стала срібним призером шахової олімпіади, що проходила в Батумі. У листопаді 2018 року взяла участь у чемпіонаті світу серед жінок, де поступилася в першому колі (1/32 фіналу) китаянці Ні Шицюнь на тайбрейку.