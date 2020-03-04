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Українська сноубордистка Аннамарі Данча – бронзова призерка на турнірі у Канаді

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Аннамарі Данча / twitter.com/defenceu

29-річна українка Аннамарі Данча здобула бронзову нагороду турніру Speed Nation, який відбувся в Канаді. У фінальній частині українка пропустила вперед лише двох китайських спортсменок.

У паралельному слаломі українка показала результат 1.45,03 хвилини.

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Перших дві сходинки п'єдесталу розділили між собою представниці Китаю – Гун Найін (1.43,28) та Пен Чен (1.43,29).

Цікаві факти про Аннамарі Данча

  • Чемпіонкою України стала вперше у 2007 році, призер міжнародних змагань.
  • Тричі здобувала золоті нагороди Кубка Європи у гігантському слаломі – у 2009, 2010 та 2011 роках.
  • У 2010-му Аннамарі стала чемпіонкою світу зі сноуборду серед юніорів. Вона виграла змагання у паралельному слаломі. 
  • Аннамарі стала першою українською представницею на зимових Олімпійських іграх 2010 року, які відбувались у Ванкувері (Канада). Пробилась до фінальних заїздів та посіла 16 місце у фінішному протоколі.
  • У лютому 2019 року виборола срібну медаль на 13-чемпіонаті світу у США (дисципліна – паралельний слалом). Це перша медаль для України на мундіалях зі сноубордингу.

 

 

 

 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт
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