Українська сноубордистка Аннамарі Данча – бронзова призерка на турнірі у Канаді
29-річна українка Аннамарі Данча здобула бронзову нагороду турніру Speed Nation, який відбувся в Канаді. У фінальній частині українка пропустила вперед лише двох китайських спортсменок.
У паралельному слаломі українка показала результат 1.45,03 хвилини.
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Перших дві сходинки п'єдесталу розділили між собою представниці Китаю – Гун Найін (1.43,28) та Пен Чен (1.43,29).
Цікаві факти про Аннамарі Данча
- Чемпіонкою України стала вперше у 2007 році, призер міжнародних змагань.
- Тричі здобувала золоті нагороди Кубка Європи у гігантському слаломі – у 2009, 2010 та 2011 роках.
- У 2010-му Аннамарі стала чемпіонкою світу зі сноуборду серед юніорів. Вона виграла змагання у паралельному слаломі.
- Аннамарі стала першою українською представницею на зимових Олімпійських іграх 2010 року, які відбувались у Ванкувері (Канада). Пробилась до фінальних заїздів та посіла 16 місце у фінішному протоколі.
- У лютому 2019 року виборола срібну медаль на 13-чемпіонаті світу у США (дисципліна – паралельний слалом). Це перша медаль для України на мундіалях зі сноубордингу.
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