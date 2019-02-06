Українська сноубордистка Данча прокоментувала історичне досягнення

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Данча прокоментувала історичне досягнення
Данча прокоментувала історичне досягнення / twitter.com

Віце-чемпіонка світу зі сноубордингу українка Аннамарі Данча розповіла про своє історичне досягнення на чемпіонаті світу.

Данча сподівається, що продовжить успішно виступати.

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План був вигравати. Погода мене аніскільки не лякала, я була на позитиві весь день і в голові прокручувала одне: зберігати швидкість і стабільність. На цьому, я, напевно, і виїхала, бо не зробила жодної помилки в порівнянні з моїми суперницями. Звичайно, я щаслива. За 10 років на Кубках і чемпіонатах світу це мій найкращий, найбільш феєричний результат. Я сподіваюся, що він не останній, що все тільки починається. Я вдячна всім за підтримку й допомогу,
– цитує українку Xsport.

Хто така Аннамарі Данча?
28-річна українська сноубордистка, яка стала "срібною" призеркою в дисципліні паралельний слалом. Це перша медаль зі сноубордингу в історії України. Спортсменка народилася в с. Оноківці, Ужгородського району, Закарпатської обл. Перша українська представниця у своєму виді спорту на зимових Олімпійських іграх-2010 р. (м. Ванкувер, Канада). Також взяла участь в Олімпійських іграх у 2014 році та 2018-му.

 

 

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Теги: Спорт
Джерело: 24 Канал
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