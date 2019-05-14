Українська спортсменка-красуня запропонувала незвичне випробування в Instagram

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко опублікувала нове відео в Instagram. І запропонувала своїм фанатам челлендж.

Левченко опублікувала відео, де вона балансує на одній нозі. На другій в неї стоїть банка напою.

Оце так! Бельгійські фанати закидали українця Маліновського пивом за зухвалий жест

"Я не в хороших відносинах зі своєю координацією, але треба ж з чогось починати. Як щодо вас? Це легка навичка для вас?", – підписала відео Левченко.