Українська спортсменка-красуня запропонувала незвичне випробування в Instagram

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Юлія Левченко
Юлія Левченко / redbull.com

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко опублікувала нове відео в Instagram. І запропонувала своїм фанатам челлендж.

Левченко опублікувала відео, де вона балансує на одній нозі. На другій в неї стоїть банка напою.

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"Я не в хороших відносинах зі своєю координацією, але треба ж з чогось починати. Як щодо вас? Це легка навичка для вас?", – підписала відео Левченко.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Юлія Левченко Легка атлетика
Джерело: 24 канал
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