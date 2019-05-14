Українська спортсменка-красуня запропонувала незвичне випробування в Instagram
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко опублікувала нове відео в Instagram. І запропонувала своїм фанатам челлендж.
Левченко опублікувала відео, де вона балансує на одній нозі. На другій в неї стоїть банка напою.
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"Я не в хороших відносинах зі своєю координацією, але треба ж з чогось починати. Як щодо вас? Це легка навичка для вас?", – підписала відео Левченко.
Джерело: 24 канал
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