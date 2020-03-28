Українська спортсменка, на честь якої створили унікальну ляльку Барбі
Українська спортсменка Ольга Харлан стала героїнею іграшкової колекції від американської компанії Mattel, яка вже понад 60 років випускає улюблениць мільйонів дівчат у всьому світі. Лялька поповнила серію Role Models, мета якої – показати дівчаткам, що вони можуть досягти чого завгодно. Іграшкова фехтувальниця точно відтворює реальну Харлан в екіпіруванні, із захисним шоломом та шаблею в руках.
У 90-х вона, дівчинка із Миколаєва, полюбляла гратися лялькою Барбі та моделювати для неї одяг. І навіть уявити не могла, що колись триматиме в руках персональну її копію.
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У дитинстві Ольга кілька років займалася бальними танцями. Однак через нестачу грошей була змушена змінити гурток. Так у 9 років вона потрапила на фехтування.
Ольга Харлан у дитинстві / Фото xsport
Першим тренером Харлан став її хрещений батько, який навчав дівчинку вправлятися із шаблею. Незабаром Ольга вже показувала хороші результати на обласних, а згодом і всеукраїнських змаганнях.
За словами спортсменки, саме тоді вона відчула, що таке перемога й азарт. Хотіла довести, що жінки можуть бути успішними у фехтуванні, розвіявши міфи про те, що це – не є жіночим видом спорту.
Спортсменка продемонструвала неймовірну наполегливість / Фото @olgakharlan
Це їй більше, ніж вдалося. Восьмиразова чемпіонка Європи, шестиразова чемпіонка світу – українка впевнено колекціонує титули, здобуті на міжнародних змаганнях.
У свої 29 років фехтувальниця тричі брала участь в Олімпійських іграх, і щоразу поверталася з медалями.
В арсеналі Ольги Харлан такі олімпійські нагороди:
- золото в командній першості на Олімпіаді в Пекіні у 2008 році,
- бронза з фехтування на шаблях в індивідуальній першості на Олімпіаді в Лондоні у 2012 році;
- срібло у командній першості на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро у 2016 році;
- бронза з фехтування на шаблях в індивідуальній першості на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро у 2016 році.
Ольга Харлан – одна з найбільш титулованих спортсменок України / Фото styler.rbc
Вона відзначила, що дуже важливо контролювати свої думки і тіло, аби вони працювали разом. На думку Ольги Харлан, фехтування поєднує в собі кілька різних видів спорту. На тренуваннях недостатньо відпрацювати фізичну силу та витривалість.
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Потрібно також розвивати розумові здібності, аби швидко ухвалити рішення і вчасно відреагувати на дії опонента.
Відео: добірка найкращих комбінацій Ольга Харлан
Перед змаганнями Ольга вивчає суперницю, а потім проводить в уяві тренувальний бій, намагаючись прорахувати можливі удари. Спортсменка зазначила, що важливо фокусуватися на техніці й навіть не припускати можливості поразки.
Натомість фехтувальниця додала, що коли виходиш на фехтувальну доріжку, важливо зберігати голову "холодною" та контролювати свої думки і тіло, щоб вони працювали разом.
Головне – бути наполегливою на шляху до мети,
– наголосила українська шаблістка.
Відео: Ольга Харлан продемонструвала неймовірну швидкість
Ольга Харлан – поки що єдина українка, на честь якої створили унікальну ляльку Барбі. Такі ляльки є у колекції лише дев'ятьох спортсменок світу.
Олімпійська чемпіонка сприйняла іграшку як ще одну нагороду за свою діяльність. Вона пишається тим, що її приклад надихатиме на нові звершення дівчаток з усього світу.
29 березня 2016 року ім'я Ольги Харлан було внесено в міжнародний Зал слави International Fencing Federation (Міжнародна федерація фехтування).
Також фехтувальниця має 12 нагород кращої спортсменки місяця в Україні, що є цілковитим рекордом.
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