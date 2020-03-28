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Українська спортсменка, на честь якої створили унікальну ляльку Барбі

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Українська спортсменка Ольга Харлан стала героїнею іграшкової колекції від американської компанії Mattel, яка вже понад 60 років випускає улюблениць мільйонів дівчат у всьому світі. Лялька поповнила серію Role Models, мета якої – показати дівчаткам, що вони можуть досягти чого завгодно. Іграшкова фехтувальниця точно відтворює реальну Харлан в екіпіруванні, із захисним шоломом та шаблею в руках.

У 90-х вона, дівчинка із Миколаєва, полюбляла гратися лялькою Барбі та моделювати для неї одяг. І навіть уявити не могла, що колись триматиме в руках персональну її копію.

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У дитинстві Ольга кілька років займалася бальними танцями. Однак через нестачу грошей була змушена змінити гурток. Так у 9 років вона потрапила на фехтування.


Ольга Харлан у дитинстві / Фото xsport

Першим тренером Харлан став її хрещений батько, який навчав дівчинку вправлятися із шаблею. Незабаром Ольга вже показувала хороші результати на обласних, а згодом і всеукраїнських змаганнях.

За словами спортсменки, саме тоді вона відчула, що таке перемога й азарт. Хотіла довести, що жінки можуть бути успішними у фехтуванні, розвіявши міфи про те, що це – не є жіночим видом спорту.


Спортсменка продемонструвала неймовірну наполегливість / Фото @olgakharlan

Це їй більше, ніж вдалося. Восьмиразова чемпіонка Європи, шестиразова чемпіонка світу – українка впевнено колекціонує титули, здобуті на міжнародних змаганнях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dream comes true... again До сих пор не верю! Кажется, что завтра опять надо идти в зал и разминаться‍♀️ но нет! Отличное окончание сезона! Переполняют эмоции и на этот раз они просто замечательные! Я снова спела наш гимн и пела его очень громко Сколько работы проделано за этот сложный сезон! Сама я бы не справилась... Спасибо огромное Национальной Федерации Фехтования и президенту Вадиму Марковичу Гутцайту @guttsaitvadym за поддержку! Олегу Валерьевичу Штурбабину и Юрий Владимировичу Марченко, за то что на протяжении всего этого времени были рядом, а главное помогали словом и делом! @koloss17 Вам отдельное спасибо, за то что не сомневались @zhurakovskyi за то что готовил к сезону, ты -супер! Доктора и массажисты, спасибо за ваш профессионализм и оперативность во всех моментах! @andrea.terenzio -GRANDE MAESTRO! Grazie mille! Thank you @virtusscherma for hosting me during the whole year! Can’t wait to see you guys again! Моя #dreamteam... отдельное спасибо! А особенно @alina_komashchuk за слёзы счастья за меня после финала! Всем еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО! А теперь желаю всем хорошего отпуска! До встречи в новом сезоне! #roadtotokyo2020 #goldmedal #ukraine #fencing #saber

Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)

У свої 29 років фехтувальниця тричі брала участь в Олімпійських іграх, і щоразу поверталася з медалями.

В арсеналі Ольги Харлан такі олімпійські нагороди:

  • золото в командній першості на Олімпіаді в Пекіні у 2008 році,
  • бронза з фехтування на шаблях в індивідуальній першості на Олімпіаді в Лондоні у 2012 році;
  • срібло у командній першості на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро у 2016 році;
  • бронза з фехтування на шаблях в індивідуальній першості на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро у 2016 році.


Ольга Харлан – одна з найбільш титулованих спортсменок України / Фото styler.rbc

Вона відзначила, що дуже важливо контролювати свої думки і тіло, аби вони працювали разом. На думку Ольги Харлан, фехтування поєднує в собі кілька різних видів спорту. На тренуваннях недостатньо відпрацювати фізичну силу та витривалість.

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Потрібно також розвивати розумові здібності, аби швидко ухвалити рішення і вчасно відреагувати на дії опонента.

Відео: добірка найкращих комбінацій Ольга Харлан

Перед змаганнями Ольга вивчає суперницю, а потім проводить в уяві тренувальний бій, намагаючись прорахувати можливі удари. Спортсменка зазначила, що важливо фокусуватися на техніці й навіть не припускати можливості поразки.

Натомість фехтувальниця додала, що коли виходиш на фехтувальну доріжку, важливо зберігати голову "холодною" та контролювати свої думки і тіло, щоб вони працювали разом.

Головне – бути наполегливою на шляху до мети,
– наголосила українська шаблістка.

Відео: Ольга Харлан продемонструвала неймовірну швидкість

Ольга Харлан – поки що єдина українка, на честь якої створили унікальну ляльку Барбі. Такі ляльки є у колекції лише дев'ятьох спортсменок світу.

Олімпійська чемпіонка сприйняла іграшку як ще одну нагороду за свою діяльність. Вона пишається тим, що її приклад надихатиме на нові звершення дівчаток з усього світу.

29 березня 2016 року ім'я Ольги Харлан було внесено в міжнародний Зал слави International Fencing Federation (Міжнародна федерація фехтування).

Також фехтувальниця має 12 нагород кращої спортсменки місяця в Україні, що є цілковитим рекордом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#12 Best Athlete of the Month ?? #ukraine #award #thankyou #NOC #fencing #road2tokyo2020

Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)

 

Автор: Марченко Олена
Теги: Новини України Новини Спорту Спорт Зроблено в Україні Фехтування Ольга Харлан
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