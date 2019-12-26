Українська спортсменка показала звабливу фігуру, пробігшись під дощем
Українська легкоатлетка Ольга Ляхова показала спортивне відео з Кіпру, де вона бігає під дощем.
Відео спортсменка опублікувала на сторінці в інстаграмі, де вона часто ділиться своїми тренуваннями, світлинами з відпочинку та змагань.
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Легкоатлетка пробіглась під дощем у короткому спортивному костюмі.
Трішки веселощів! Я люблю бігати під час дощу, але тільки, якщо на вулиці тепло. Сьогодні якраз такий день,
– написала під відео спортсменка.
Ольга Ляхова спеціалізується на бігу на середні дистанції. На ІІ Європейських іграх 2019 року у Мінську спортсменка взяла участь у новому виді програми – динамічна нова легка атлетика – і виборола золото.
сьогодні
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