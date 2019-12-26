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Українська спортсменка показала звабливу фігуру, пробігшись під дощем

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Ольга Ляхова / instagram.com/olga.lyakhovaya

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова показала спортивне відео з Кіпру, де вона бігає під дощем.

Відео спортсменка опублікувала на сторінці в інстаграмі, де вона часто ділиться своїми тренуваннями, світлинами з відпочинку та змагань.

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Легкоатлетка пробіглась під дощем у короткому спортивному костюмі. 

Трішки веселощів! Я люблю бігати під час дощу, але тільки, якщо на вулиці тепло. Сьогодні якраз такий день,
– написала під відео спортсменка.

Ольга Ляхова спеціалізується на бігу на середні дистанції. На ІІ Європейських іграх 2019 року у Мінську спортсменка взяла участь у новому виді програми – динамічна нова легка атлетика – і виборола золото.

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Автор: Северин Трач
Теги: Новини Спорту Спорт Легка атлетика
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