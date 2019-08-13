Українська Суперліга офіційно поповнилася дев'ятим учасником

Баскетбольний клуб "Харківські Соколи" став дев'ятим учасником нового сезону Суперліги.

Виконком Федерації баскетболу України прийняв рішення про включення клубу "Харківські Соколи" в Суперлігу.

Читайте також: Баскетбольний клуб звернувся до Зеленського з проханням про допомогу

У Суперлізі "Соколи" замінять своїх сусідів з "Політехніка", які не сплатили стартовий внесок до 1 серпня і з цієї причини не зможуть продовжити виступи в елітному дивізіоні українського баскетболу.

У минулому сезоні Вищої Ліги "Соколи" зайняли 9 місце. Клуб з Харкова приєднається до "Прометею" в якості новачка елітного дивізіону в майбутньому сезоні.

Таким чином, участь у наступному сезоні Суперліги візьмуть 9 клубів, а це на один клуб більше ніж торік. Відтак кількість матчів у лізі може зрости з 140 до 180.