Українська тенісистка допоможе постраждалим від пожеж в Австралії
Українська тенісистка Катаріна Завацька долучилася до інших спортсменів, які будуть жертвувати гроші постраждалим від пожеж в Австралії.
У своєму інстаграмі 19-річна тенісистка написала, що буде жертвувати по 50 доларів за кожен ейс на Australian Open.
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Скріншот instagram.com/katya_zavatska
Наразі українка не потрапила до основної сітки Australian Open, який стартує 20 січня.
Катаріна тільки піднялася на п'яте місце в альтернативному списку на потрапляння до основної сітки турніру.
У кваліфікації австралійського "мейджора" також заявлені українські тенісистки Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Дарія Лопатецька.
Раніше жертвам пожеж в Австралії зголосилися допомогти перша ракетка світу Ешлі Барті, Нік Кірйос, Джон Міллман та інші.
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