Українська тенісистка Калініна виграла перший титул у сезоні

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Ангеліна Калініна
Ангеліна Калініна / btu.org.ua

Українська тенісистка Ангеліна Калініна стала переможницею турніру ITF W25 в Чехії. Це її перша перемога у 2019 році.

За винятком матчу першого кола, усі наступні матчі Калініної на турнірі складилися з трьох сетів. Фінальний матч проти болгарки Еліци Костової тривав понад дві години.

Ангеліна Калініна – Еліца Костова 2:1 (6:1, 4:6, 6:1)

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Для українки це перший титул у 2019 році. Востаннє вона перемагала ще у квітні 2018 року на 25-тисячнику у Джексоні. А згодом наприкінці квітня зіграла у фіналі 80-тисячника в Шарлоттсвіллі (США).

Наступного тижня українка заявлена ​​на турнірі ITF W60+H в чеському місті Старе Сплави.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
Джерело: 24 канал
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