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Українська тенісистка Калініна знялася з найбільшого фіналу у своїй кар'єрі: відомо причину

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Ангеліна Калініна (праворуч) / btu.org.ua

23-річна українська тенісистка Ангеліна Калініна назвала причину, через яку вона знялася з фінального поєдинку турніру серії ITF в американському Мідленді з призовим фондом 100 тисяч доларів.

Тенісистка з Нової Каховки перед найбільшим фіналом в кар'єрі отримала травму ноги і не змогла вийти на корт.

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Я думала про те, щоб знятися з турніру після півфіналу в суботу. Коли я пішла до роздягальні, то моя стопа вже ніби горіла, вона була червоною. Тому ще в суботу я подумала, що грати в неділю буде неможливо.

Мені дуже шкода, що я не змогла виступити в фіналі. Але якщо ти не можеш ходити, то як взагалі зможеш вийти на корт? Думаю, з мого боку було б непрофесійно відіграти один гейм, після якого виявилося б, що я не можу грати. Краще сказати це прямо і оголосити заздалегідь. Тому що глядачі приходять подивитися на якісний теніс, а не на те, як хтось страждає. На мій погляд, чесно буде вчинити саме так,
– сказала українка.

У Мідленді Калініна послідовно обіграли Валерію Савіних (2:6, 6:3, 6:2), Марію Матеас (6:3, 6:2), Кеті Макнеллі (2:6, 6:3, 6:4) і Джеймі Леб (6:0, 6:1).

Прорив на 100-тисячнику в США допоміг Ангеліні піднятися на 23 позиції в рейтингу WTA і стати 136-ю ракеткою світу.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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