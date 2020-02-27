Українська тенісистка Катерина Бондаренко припинила боротьбу на змаганнях в Акапулько

Українка Катерина Бондаренко поступилася британці Хізер Вотсон в одиночному розряді турніру Abierto Mexicano TELCEL (WTA International), що проходить в Акапулько (Мексика).

У другому колі Катерина Бондаренко (Україна) помірялась силами з сьомою "ракеткою" турніру британкою Хізер Вотсон. Доля поєдинку вирішилась у двох сетах.

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Хізер Вотсон (Великобританія) - Катерина Бондаренко (Україна) 2:0 (7:6, 6:2)

Матч тривав 1 годину 45 хвилин.

Свій останній шанс Катерина Бондаренко втратила на своїй подачі за рахунку 5:3 у другому сеті. Нав'язати боротьбу українці так і не вдалось.

На турнірі українська тенісистка заробила 3600 доларів призових та 30 очок до свого рейтингу.

Додамо, що турнір WTA в Акапулько двічі вигравала українка Леся Цуренко (2017, 2018).