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Українська тенісистка Катерина Бондаренко припинила боротьбу на змаганнях в Акапулько

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Катерина Бондаренко / sport.bigmir.net

Українка Катерина Бондаренко поступилася британці Хізер Вотсон в одиночному розряді турніру Abierto Mexicano TELCEL (WTA International), що проходить в Акапулько (Мексика).

У другому колі Катерина Бондаренко (Україна) помірялась силами з сьомою "ракеткою" турніру британкою Хізер Вотсон. Доля поєдинку вирішилась у двох сетах.

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Хізер Вотсон (Великобританія) - Катерина Бондаренко (Україна) 2:0 (7:6, 6:2) 

Матч тривав 1 годину 45 хвилин. 

Свій останній шанс Катерина Бондаренко втратила на своїй подачі за рахунку 5:3 у другому сеті. Нав'язати боротьбу українці так і не вдалось. 

На турнірі українська тенісистка заробила 3600 доларів призових та 30 очок до свого рейтингу.

Додамо, що турнір WTA в Акапулько двічі вигравала українка Леся Цуренко (2017, 2018). 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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