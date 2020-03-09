Українська тенісистка Катерина Бондаренко стала переможницею парного турніру у Мексиці
У фіналі змагань в Монтерреї (Мексика) українка Катерина Бондаренко у парі з канадською тенісисткою Шерон Фічман зустрілись із японсько-китайським дуетом Мією Като та Яфань Ван. У непростому поєдинку сильнішою виявилась пара, де була українка.
Цей фінал став другим для українсько-канадської пари. Тиждень тому в Акапулько (Мексика) дует поступився у фіналі американці Дезері Кравчик та мексиканці Джуліані Олмос.
Читайте також Еліна Світоліна – переможниця престижного турніру WTA у Монтерреї
Катерина Бондаренко / Шерон Фічмен – Мія Като / Яфань Ван 2:1 (4:6, 6:3, 10:7)
Призовий фонд турніру склав 251 тисячу доларів.
Для перемоги дуету знадобилось три сети. Поєдинок тривав 1 годину 26 хвилин.
Зазначимо, що у 2012 році Катерина на деякий час покинула теніс через вагітність. Народивши дочку, вона повернулася у 2014 році. У 2017 році вона виграла турнір у Ташкенті – перша мама, що зуміла виграти турнір WTA після Кім Клейстерс.
Додамо, що для Катерини Бондаренко це перший парний трофей в WTA з 2009 року.
Турнір у Монтерреї завершився повною перевагою українок у змаганнях. Після перемоги у парному турнірі Катерини Бондаренко, Еліна Світоліна стала переможницею одиночного розряду перемігши у фіналі чеську тенісистку Марія Боузкову – 2:1 (7:5, 4:6, 6:4).