Українська тенісистка Катерина Козлова вдало стартувала на турнірі у Чарльстоні: відео

Катерина Козлова, пройшовши кваліфікацію турніру в американському Чарльстоні, вдало розпочала виступ в основній сітці турніру. У першому колі українка здолала представницю Чехії Крістіну Плішкову.

Дівчата провели на корті майже півтори години. У першому сеті на три брейки суперниці Козлова відповіла чотирма. При цьому що Плішкова по ходу зустрічі була попереду 3:1.

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У другій партії все вирішив єдиний брейк у виконанні Катерини Козлової – у дев'ятому геймі вона взяла подачу суперниці, а в наступному оформила перемогу у зустрічі.

Катерина Козлова – Крістіна Плішкова 2:0 (7:5, 6:4)

У другому колі змагань українка зустрінеться з третьою сіяною Аріною Соболенко з Білорусі.

Відеоогляд матчу Катерина Козлова – Крістіна Плішкова