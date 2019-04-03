Українська тенісистка Катерина Козлова вдало стартувала на турнірі у Чарльстоні: відео
Катерина Козлова, пройшовши кваліфікацію турніру в американському Чарльстоні, вдало розпочала виступ в основній сітці турніру. У першому колі українка здолала представницю Чехії Крістіну Плішкову.
Дівчата провели на корті майже півтори години. У першому сеті на три брейки суперниці Козлова відповіла чотирма. При цьому що Плішкова по ходу зустрічі була попереду 3:1.
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У другій партії все вирішив єдиний брейк у виконанні Катерини Козлової – у дев'ятому геймі вона взяла подачу суперниці, а в наступному оформила перемогу у зустрічі.
Катерина Козлова – Крістіна Плішкова 2:0 (7:5, 6:4)
У другому колі змагань українка зустрінеться з третьою сіяною Аріною Соболенко з Білорусі.
Відеоогляд матчу Катерина Козлова – Крістіна Плішкова