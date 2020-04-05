Українська тенісистка Костюк поділилась із вболівальниками спокусливим фото

Українська тенісистка Марта Костюк активно проводить час у карантині. Спортсменка не тільки тренується, а ще й встигає викладати красиві фото, цим усім Костюк ділиться із вболівальниками у своїх соцмережах.

Фото українська тенісистка виклала у своєму інстаграмі, де видно, що спортсменка неабияк сумує за відпочинком у теплих краях під час карантину.

Варто прочитати "Тренуйся вдома – грай за весь світ": українські тенісистки підтримали акцію від Nike

Пропускаю цей час,

– підписала фото Марта.

Марта Костюк активно бере участь у челенджах серед спортсменів. Підтримує акцію "Тренуйся вдома – грай за весь світ" від спортивного бренду Nike. Також українка спробувала свої сили у жонглювання туалетного паперу на своїй тенісній ракетці та поділилась із цим у інстаграмі.

Додамо, що Марта Костюк залишиться у рейтингу WTA на 141 позиції до відновлення тенісних змагань.

Досягнення Марти Костюк

Найкращі результати українська тенісистка Марта Костюк почала показувати із 2017 року.

У 2017-му році Марта Костюк перемогла в турнірі Великого шолома Australian Open в одиночному розряді серед юніорів.

Через чотири місяці вперше здобула перемогу в дорослому змаганні, отримавши перше місце тенісного турніру ITF в Угорщині.

У цьому ж році перемогла у двох юніорських тенісних турнірах – в Китаї і в США.

У 2018-му році Марта Костюк взяла участь у дорослому Australian Open, програвши першій ракетці України Еліні Світоліній і піднявшись у рейтингу WTA на 243 сходинку, при тому що в рейтингу ITF серед юніорів вона на той момент посідала п'яте місце.

Пізніше Костюк перемогла в ще одному чемпіонаті ITF, на цей раз в Австралії.

У поточному році тенісистка виграла турнір серії ITF в єгипетському Каїрі. Раніше Костюк в Каїрі виграла титул в парному розряді.

З 2018-го року Марта Костюк виступає за збірну України в Кубку федерації.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram