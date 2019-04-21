Українська тенісистка Козлова вийшла у фінал кваліфікації турніру в Стамбулі

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Катерина Козлова
Катерина Козлова / eurosport.ru

Українська тенісистка Катерина Козлова виступить у фіналі кваліфікації ґрунтового турніру WTA в Стамбулі (Туреччина).

Козлова пройшла 326-ю ракетку світу Берфу Дженгиз з Туреччини за сумою двох сетів 6:0, 6:2.

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У першому сеті українська тенісистка виграла всі шість геймів, не дозволивши суперниці захистити жодну свою подачу.

Наступна партія також минула за домінування Козлової. Однак цього разу представниця Туреччини зуміла виграти два гейми.

Усього матч тривав трохи менше, аніж годину. У фіналі кваліфікації українка зустрінеться з румункою Олександрою Дулгеру. Призовий фонд турніру - 250 тисяч доларів.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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