Українська тенісистка Козлова вийшла у фінал кваліфікації турніру в Стамбулі
Українська тенісистка Катерина Козлова виступить у фіналі кваліфікації ґрунтового турніру WTA в Стамбулі (Туреччина).
Козлова пройшла 326-ю ракетку світу Берфу Дженгиз з Туреччини за сумою двох сетів 6:0, 6:2.
Дивіться також: Світоліна з бойфрендом показали своє спільне життя двох спортсменів: мотивуюче відео
У першому сеті українська тенісистка виграла всі шість геймів, не дозволивши суперниці захистити жодну свою подачу.
Наступна партія також минула за домінування Козлової. Однак цього разу представниця Туреччини зуміла виграти два гейми.
Усього матч тривав трохи менше, аніж годину. У фіналі кваліфікації українка зустрінеться з румункою Олександрою Дулгеру. Призовий фонд турніру - 250 тисяч доларів.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Українські гімнастки здобули золото на етапі Кубка світу: відео неймовірного виступусьогодні , 15:02
-
Денис Берінчик у важкому бою за звання чемпіона переміг японця Ніхіто Аракаву: відео20 квітня , 23:49
-
"Манчестер Сіті" мінімально переміг "Тоттенхем" і повернув лідерство в АПЛ: відео голу20 квітня , 16:23
Коментарі