Українська тенісистка Козлова зачохлила ракетку на змаганнях у Китаї

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Катерина Козлова
Катерина Козлова / Укрінформ

Українська тенісистка Катерина Козлова зачохлила ракетку на стадії 1/16 фіналу на турнірі в Гуанчжоу (Китай). Українка поступилася господарці змагань Чжан Шуай.

Катерина Козлова – Чжан Шуай 0:2 (2:6, 4:6)

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У першому сеті Козлова дозволила Шуай тричі зробити брейк. При цьому Катерина оформила тільки один брейк, відтак китаянка впевнено виграла сет.

Наступну партію Козлова провела більш впевнено, але так і не змогла нав'язати серйозну боротьбу. У десятому геймі Чжан оформила брейк, який став вирішальним у матчі.

Раніше стадію 1/16 фіналу подолали дві українки. Катаріна Завацька несподівано обіграла француженку Фіону Ферро.

Перша ракетка України Еліна Світоліна не мала проблем з Далілою Якупович.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
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