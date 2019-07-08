Українська тенісистка несподівано виграла турнір в Італії

232 Читать новость на русском
Катаріна Завацька
Катаріна Завацька / detled-gottwald.de

Українська тенісистка Катаріна Завацька виграла турнір ITF в італійському місті Бієлла. Призовий фонд змагань склав 25 000 доларів.

У фіналі українка перемогла представницю Єгипту Маяр Шеріф за підсумками двох сетів – 6:1, 6:3.

Дивіться також: Російський тенісист влаштував істерику на Вімблдоні, його оштрафують на круглу суму: відео

Для 19-річної українки це перший титул в сезоні.

Завацька перервала серію перемог Шеріф, яка становила 26 матчів поспіль. Єгиптянка виграла три 15-тисячники й один 25-тисячник.

Це був другий фінал для Катаріни в поточному сезоні: у травні 19-річна уродженка Луцька стала фіналісткою 60-тисячника в німецькому Вісбадені.

Наша тенісистка виграла п'ятий професійний титул в кар'єрі й другий на турнірах ITF W25: у 2017 році Завацька здобула перемогу на турнірі в Санта Маргеріта ді Пула.

blog_ava
NewsOne оприлюднив заяву щодо скандального телемосту з російськими пропагандистами
сьогодні
4575
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Футболістки збірної Швеції стали бронзовими призерками чемпіонату світу: відео
7 липня 11:27 Футболістки збірної Швеції стали бронзовими призерками чемпіонату світу: відео
314
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 10:19 Трансфери команд УПЛ: онлайн
6577
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
6 липня 16:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3215
НБА: головні переходи 2019
6 липня 14:38 НБА: головні переходи 2019
166
Теофімо Лопес, який погрожує Ломаченку, побував у нокдауні: відео
6 липня 11:03 Теофімо Лопес, який погрожує Ломаченку, побував у нокдауні: відео
2826
Новини
Більше новин
Залиште відгук