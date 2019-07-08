Українська тенісистка несподівано виграла турнір в Італії

Українська тенісистка Катаріна Завацька виграла турнір ITF в італійському місті Бієлла. Призовий фонд змагань склав 25 000 доларів.

У фіналі українка перемогла представницю Єгипту Маяр Шеріф за підсумками двох сетів – 6:1, 6:3.

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Для 19-річної українки це перший титул в сезоні.

Завацька перервала серію перемог Шеріф, яка становила 26 матчів поспіль. Єгиптянка виграла три 15-тисячники й один 25-тисячник.

Це був другий фінал для Катаріни в поточному сезоні: у травні 19-річна уродженка Луцька стала фіналісткою 60-тисячника в німецькому Вісбадені.

Наша тенісистка виграла п'ятий професійний титул в кар'єрі й другий на турнірах ITF W25: у 2017 році Завацька здобула перемогу на турнірі в Санта Маргеріта ді Пула.