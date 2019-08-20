Українська тенісистка несподівано зачохлила ракетку на US Open

Українська тенісистка Ангеліна Калініна несподівано покидає Відкритий чемпіонат США. Калініна не зуміла вийти до другого кола відбірного турніру на US Open.

Ангеліна Калініна – Енн Лі 0:2 (0:6, 3:6)

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У першому сеті 19-річна американка не залишила шансів українці. Енн Лі записала партію у свій актив, не дозволивши українці виграти бодай гейм.

Калініна спробувала нав'язати боротьбу в другому сеті. У сьомому геймі Ангеліна навіть зробила зворотний брейк. Однак Енн Лі все ж вирвала перемогу й пройшла у півфінал кваліфікації.

У минулому році 22-річна Калініна дійшла до другого кола основної сітки турніру, що є її найкращим виступом на US Open.

Сьогодні в боротьбу за місце в основній сітці вступить Катаріна Завацька. Завчасно покинув турнір Сергій Стаховський.