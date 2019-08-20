Українська тенісистка несподівано зачохлила ракетку на US Open

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Ангеліна Калініна
Ангеліна Калініна / iSport.ua

Українська тенісистка Ангеліна Калініна несподівано покидає Відкритий чемпіонат США. Калініна не зуміла вийти до другого кола відбірного турніру на US Open.

Ангеліна Калініна – Енн Лі 0:2 (0:6, 3:6)

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У першому сеті 19-річна американка не залишила шансів українці. Енн Лі записала партію у свій актив, не дозволивши українці виграти бодай гейм.

Калініна спробувала нав'язати боротьбу в другому сеті. У сьомому геймі Ангеліна навіть зробила зворотний брейк. Однак Енн Лі все ж вирвала перемогу й пройшла у півфінал кваліфікації.

У минулому році 22-річна Калініна дійшла до другого кола основної сітки турніру, що є її найкращим виступом на US Open.

Сьогодні в боротьбу за місце в основній сітці вступить Катаріна Завацька. Завчасно покинув турнір Сергій Стаховський.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс US Open
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