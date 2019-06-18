Українська тенісистка оскаржить рішення про довічну дискваліфікацію за договірні матчі

Українська тенісистка Олена Плоскіна подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні з метою оскаржити свою довічну дискваліфікацію.

В кінці травня Плоскіна була визнана винною в порушенні антикорупційних правил, за що отримала довічну дискваліфікацію. Про це повідомляє btu.org.ua.

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Окрім того, 22-річна Плоскіна була визнана винною у двох інших злочинах: тенісистка не повідомила про корупційну діяльність та не співпрацювала з розслідуванням TIU. Також Плоскіна має заплатити 20 тисяч доларів штрафу.

Спортсменка категорично заперечує свою причетність до ігор з фіксованим результатом, посилаючись на вагітність в цей часовий проміжок. Систематичне ігнорування листів слідчих Полскіна аргументувала тим, що електронна адреса була недійсною.

Найвище досягнення Плоскіної в рейтингу WTA – 698-е місце в жовтні 2014 року. Свого часу Олена Плоскіна вважалася перспективною тенісисткою, виступала на юнацькому Wimbledon.

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