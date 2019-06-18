Українська тенісистка оскаржить рішення про довічну дискваліфікацію за договірні матчі

184 Читать новость на русском
Олена Плоскіна
Олена Плоскіна / btu.org.ua

Українська тенісистка Олена Плоскіна подала апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні з метою оскаржити свою довічну дискваліфікацію.

В кінці травня Плоскіна була визнана винною в порушенні антикорупційних правил, за що отримала довічну дискваліфікацію. Про це повідомляє btu.org.ua.

Читайте також: Український клуб оскаржує позбавлення професійного статусу

Окрім того, 22-річна Плоскіна була визнана винною у двох інших злочинах: тенісистка не повідомила про корупційну діяльність та не співпрацювала з розслідуванням TIU. Також Плоскіна має заплатити 20 тисяч доларів штрафу.

Спортсменка категорично заперечує свою причетність до ігор з фіксованим результатом, посилаючись на вагітність в цей часовий проміжок. Систематичне ігнорування листів слідчих Полскіна аргументувала тим, що електронна адреса була недійсною.

Найвище досягнення Плоскіної в рейтингу WTA – 698-е місце в жовтні 2014 року. Свого часу Олена Плоскіна вважалася перспективною тенісисткою, виступала на юнацькому Wimbledon.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Зеленський відвідав Німеччину з офіційним візитом: підсумки
сьогодні
7134
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Запоріжжя може прийняти жіночий Євробаскет-2021
сьогодні 21:31 Запоріжжя може прийняти жіночий Євробаскет-2021
12
Легендарний болід Міхаеля Шумахера виставлять на аукціон
сьогодні 20:34 Легендарний болід Міхаеля Шумахера виставлять на аукціон
112
Вболівальник розцілував ноги Джаки під час матчу на честь 20-річчя "незалежності" Косово
сьогодні 18:40 Вболівальник розцілував ноги Джаки під час матчу на честь 20-річчя "незалежності" Косово
82
Перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів: з ким зіграють українці
сьогодні 17:48 Перший раунд кваліфікації Ліги чемпіонів: з ким зіграють українці
1121
Французькому тенісисту Монфісу вдався дивовижний удар на трав'яному турнірі: відео
сьогодні 13:37 Французькому тенісисту Монфісу вдався дивовижний удар на трав'яному турнірі: відео
156
Новини
Більше новин
Залиште відгук