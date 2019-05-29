Українська тенісистка отримала довічну дискваліфікацію за участь у договірних матчах

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Олена Плоскіна
Олена Плоскіна / Eurosport

Українська тенісистка Олена Плоскіна довічно дискваліфікована. Також на дівчину накладено штраф за участь в договірних поєдинках.

Як йдеться на сайті Tennis Integrity Unit (TIU), яке й проводило розслідування "Плоскіна познайомила іншу спортсменку з людиною, яка пропонувала матеріальну винагороду за згоду зіграти матч з певним результатом". При цьому цей випадок стався ще у 2016 році. Однак про який саме матч йде мова, і кого з тенісисток познайомила Плоскіна – не вказується. Цей інцидент мав місце ще у жовтні 2016 року.

До слова: Екс-гравця "Реалу" та ще декількох футболістів затримали через підозру в договірних матчах

Окрім того, 22-річна Плоскіна була визнана винною у двох інших злочинах: тенісистка не повідомила про корупційну діяльність та не співпрацювала з розслідуванням TIU.

Окрім довічної дискваліфікації, Плоскіна має заплатити 20 тисяч доларів штрафу.

На даний момент тенісистка займає 832-е місце в рейтингу ITF World Tennis. Найвище досягнення в рейтингу WTA – 698-е місце в жовтні 2014 року. Свого часу Олена Плоскіна вважалася перспективною тенісисткою, виступала на юнацькому Wimbledon.

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Теги: Спорт Теніс Новини Спорту
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