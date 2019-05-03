Українська тенісистка перемогла росіянку та зіграє у фіналі кваліфікації турніру в Мадриді

25 Читать новость на русском
Катерина Козлова
Катерина Козлова / eurosport.ru

Українська тенісистка Катерина Козлова перемогла у півфіналі кваліфікації престижного турніру в Мадриді представницю Росії Катерину Александрову.

Катерина Александрова – Катерина Козлова 0:2 (4:6, 4:6)

Читайте також: Світоліна, Цуренко та Ястремська дізналися суперниць на престижному турнірі

У першому сеті українській тенісистці вистачило одного брейку, щоб здобути перемогу. У сьомому геймі Козлова впевнено зіграла на подачі росіянки й зробила брейк.

У другій партії росіянка виграла подачу Козлової й повела в сеті з рахунком 2:0. Однак українка відповіла брейком і вирівняла ситуацію. У дев'ятому геймі українка зробила ще один брейк і згодом подала на матч.

Усього поєдинок тривав одну годину та 23 хвилини. У фіналі кваліфікації Козлова зіграє проти іспанки Альони Большової (140 ракетка світу).

У фіналі кваліфікації на турнірі в Мадриді зіграє ще одна українка. Марта Костюк повернулася на корт і перемогла першу сіяну у кваліфікації американку Аманду Анісімову.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Хто може очолити Адміністрацію Президента Зеленського
сьогодні
6678
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Люксембург подасть апеляцію на рішення УЄФА щодо справи Мораеса
сьогодні 13:02 Люксембург подасть апеляцію на рішення УЄФА щодо справи Мораеса
573
Дуже хочу потрапити на п'єдестал Кубка світу і виграти олімпійську медаль, – гірськолижниця Книш
30 квітня 16:00 Дуже хочу потрапити на п'єдестал Кубка світу і виграти олімпійську медаль, – гірськолижниця Книш
Станіслав Безушко 470
Фанати "Ліверпуля" створили петицію з вимогою дискваліфікувати Мессі за удар Фабіньо: відео
сьогодні 12:37 Фанати "Ліверпуля" створили петицію з вимогою дискваліфікувати Мессі за удар Фабіньо: відео
1560
"Арсенал" впевнено переміг "Валенсію" у півфіналі Ліги Європи: відео
2 травня 23:54 "Арсенал" впевнено переміг "Валенсію" у півфіналі Ліги Європи: відео
462
Гравці "Баварії" потролили "Ліверпуль" після принизливої поразки "Барселоні": фото
2 травня 20:11 Гравці "Баварії" потролили "Ліверпуль" після принизливої поразки "Барселоні": фото
460
Новини
Більше новин
Залиште відгук