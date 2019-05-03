Українська тенісистка перемогла росіянку та зіграє у фіналі кваліфікації турніру в Мадриді

Українська тенісистка Катерина Козлова перемогла у півфіналі кваліфікації престижного турніру в Мадриді представницю Росії Катерину Александрову.

Катерина Александрова – Катерина Козлова 0:2 (4:6, 4:6)

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У першому сеті українській тенісистці вистачило одного брейку, щоб здобути перемогу. У сьомому геймі Козлова впевнено зіграла на подачі росіянки й зробила брейк.

У другій партії росіянка виграла подачу Козлової й повела в сеті з рахунком 2:0. Однак українка відповіла брейком і вирівняла ситуацію. У дев'ятому геймі українка зробила ще один брейк і згодом подала на матч.

Усього поєдинок тривав одну годину та 23 хвилини. У фіналі кваліфікації Козлова зіграє проти іспанки Альони Большової (140 ракетка світу).

У фіналі кваліфікації на турнірі в Мадриді зіграє ще одна українка. Марта Костюк повернулася на корт і перемогла першу сіяну у кваліфікації американку Аманду Анісімову.

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