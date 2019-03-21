Українська тенісистка показала як набиває м'яч і попросилася в "Динамо", їй відповів Вербіч

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Леся Цуренко
Леся Цуренко

Українська тенісистка Леся Цуренко опублікувала відео, де вона набиває м'яч. У підписі до відео вона спитала у гравця "Динамо" Беньяміна Вербіча, чи її взяли б у київський клуб.

"Беньямін Вербіч, що ти думає про мої шанси грати за "Динамо" Київ", – підписала відео Леся Цуренко.

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Гравець киян не забарився з відповіддю. "Я думаю, твої шанси дуже хороші", – написав Вербіч.

 

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Теги: Футбол Новини Спорту Спорт Теніс Леся Цуренко Динамо
Джерело: 24 Канал
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