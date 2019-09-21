Українська тенісистка пробилася на турнір з призовим фондом у 2,8 мільйона доларів

Українська тенісистка Катерина Козлова виступить в основній сітці турніру в китайському Ухані. У фіналі українка перемогла шведку Ребеку Петерсон.

Сам матч виявився доволі виснажливим та напруженим. Тенісистки зіграли усі три сети, а гра тривала дві години та 17 хвилин.

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Козлова доволі легко виграла перший сет 6:1 (українка була попереду 4:0). Однак у другому сеті шведка зробила три брейки, на що Козлова відповіла лише двома. У вирішальній партії тенісистки оформили по два брейка (4:4), українка відіграла брейкпойнт на своїй подачі в 11-му геймі, а далі взяла гейм на подачі суперниці і завершила поєдинок на свою користь.

Катерина Козлова – Ребека Петерсон 2:1 (6:1, 4:6, 7:5)

Катерина Козлова вперше в кар'єрі зіграє в основі турніру в Ухані. Раніше Козлової тільки раз вдавалося виступити в основній сітці на змаганнях серії Premier 5 – в Дубаї в 2015 році.

Суперницею українки в першому колі основи стане одна з наступних тенісисток: Катерина Александрова, Олена Рибакіна, Елісон Ріск, Юлія Путінцева, Ван Яфань, Анастасія Севастова або одна з переможниць кваліфікаційного етапу. Перші матчі відбудуться у неділю, 22 вересня. Фінал – 28 вересня.