Українська тенісистка пробилася на турнір з призовим фондом у 2,8 мільйона доларів

2 Читать новость на русском
Катерина Козлова
Катерина Козлова / btu.org.ua

Українська тенісистка Катерина Козлова виступить в основній сітці турніру в китайському Ухані. У фіналі українка перемогла шведку Ребеку Петерсон.

Сам матч виявився доволі виснажливим та напруженим. Тенісистки зіграли усі три сети, а гра тривала дві години та 17 хвилин.

Читайте також: Світоліна та Ястремська зіграють на тенісному турнірі в Москві

Козлова доволі легко виграла перший сет 6:1 (українка була попереду 4:0). Однак у другому сеті шведка зробила три брейки, на що Козлова відповіла лише двома. У вирішальній партії тенісистки оформили по два брейка (4:4), українка відіграла брейкпойнт на своїй подачі в 11-му геймі, а далі взяла гейм на подачі суперниці і завершила поєдинок на свою користь.

Катерина Козлова – Ребека Петерсон 2:1 (6:1, 4:6, 7:5)

Катерина Козлова вперше в кар'єрі зіграє в основі турніру в Ухані. Раніше Козлової тільки раз вдавалося виступити в основній сітці на змаганнях серії Premier 5 – в Дубаї в 2015 році.

Суперницею українки в першому колі основи стане одна з наступних тенісисток: Катерина Александрова, Олена Рибакіна, Елісон Ріск, Юлія Путінцева, Ван Яфань, Анастасія Севастова або одна з переможниць кваліфікаційного етапу. Перші матчі відбудуться у неділю, 22 вересня. Фінал – 28 вересня.

blog_ava
Різдво Пресвятої Богородиці: привітання зі святом у прозі та віршах
сьогодні
5041
Теги: Спорт Теніс
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Осасуна" не зуміла перемогти "Бетіс": відео голів та результати матчів 6-го туру Ла Ліги
сьогодні 10:58 "Осасуна" не зуміла перемогти "Бетіс": відео голів та результати матчів 6-го туру Ла Ліги
35
Беленюк заснув на засіданні Верховної Ради України: відео
20 вересня 22:17 Беленюк заснув на засіданні Верховної Ради України: відео
2619
Міф чи реальність: м’язи не болять, значить погано займався в спортзалі?
20 вересня 22:16 Міф чи реальність: м’язи не болять, значить погано займався в спортзалі?
662
"Дніпро-1" здолало "Карпати" завдяки дублю футболіста "Динамо": відео
20 вересня 20:51 "Дніпро-1" здолало "Карпати" завдяки дублю футболіста "Динамо": відео
808
Український захисник став співавтором курйозного автогола у матчі Ліги Європи: відео
20 вересня 13:09 Український захисник став співавтором курйозного автогола у матчі Ліги Європи: відео
1168
Новини
Більше новин
Залиште відгук