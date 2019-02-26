Українська тенісистка розгромно вилетіла з турніру в США

Українська тенісистка Катерина Козлова зачохлила ракетку на мастерсі Індіан-Веллс, який відбувається у США.

В рамках 1/32 фіналу 25-річна тенісистка поступилася господарці змагань Варварі Лепченко.

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Американка, яка посідає 135 місце в рейтингу WTA, здолала українку у двох сетах – 6:0, 6:3.

Поєдинок тривав менше, аніж годину. У першому сеті Козлова програла всі свої подачі. У другій партії Лепченко вистачило одного брейку, щоб вибити Козлову зі змагань.

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