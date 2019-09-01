Українська тенісистка Снігур виграла черговий турнір

Українська тенісистка Дар'я Снігур стала чемпіонкою турніру ITF W25 в Ізраїлі. Снігур виграла третій титул ITF в сезоні

Дар'я Снігур – Майя Лумсден 2:0 (6:1, 6:4)

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Для перемоги у вирішальному матчі над другою ракеткою турніру Майєю Лумсден українській тенісистці знадобилося усього 58 хвилин.

У другому сеті Снігур програвала з рахунком 2:4, після чого виграла чотири гейми поспіль.

За перемогу в Кирьят-Шмоні 17-річна киянка заробила 50 очок в залік рейтингу WTA.

Цей титул став для Дар'ї четвертим на професійному рівні та третім у цьому році. У березні вона виграла 15-тисячник в Єгипті, у квітні перемогла на 25-тисячнику в Японії.

Влітку українка тріумфувала на Вімблдоні. 17-річна українка стала чемпіонкою Вімблдону 2019 серед юніорок, перемігши у фіналі Алексу Ноель із США.

Окрім Снігур Вімблдон також вигравала Катерина Бондаренко. До стадії фіналу юніорського Вімблдону доходили ще три представниці України: Тетяна Перебийніс, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.