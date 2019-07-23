Українська тенісистка створила сенсацію на престижному турнірі в Юрмалі: відео
Шоста ракетка України Ангеліна Калініна пробилася до другого кола грунтового турніру серії WTA International в Юрмалі, Латвія.
Рахунок матчу проти третьої сіяної Катержіни Синякової – 4:6, 6:4, 6:1.
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Українка зуміла переломити хід поєдинку і перемогла в трьох сетах. Матч тривав 2 години і 27 хвилин. Калініна здобула свою першу в кар'єрі перемогу над тенісисткою з топ-50 рейтингу WTA (до цього були 4 поразки).
Протягом матчу Калініна жодного разу не подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок і виграла 8 геймів на прийомі. У свою чергу, Синякова зробила 6 ейсів, зробила 3 "подвійних" і реалізувала 5 брейк-пойнтів.
Наступною суперницею української тенісистки стала румунка Патрісія-Марія Ціг, яка минулого тижня дійшла до фіналу на турнірі в Бухаресті.
Відеоогляд матчу Катержина Синякова – Ангеліна Калініна
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