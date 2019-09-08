Українська тенісистка виграла турнір у Хорватії

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Марина Чернишова
Марина Чернишова / btu.org.ua

Українська тенісистка Марина Чернишова виграла турнір ITF в Загребі з призовим фондом у 60 тисяч доларів.

При цьому для участі у турнірі українка була змушена подолати два кола кваліфікації. Відтак перемога у фіналі стала сьомою поспіль для Чернишової на турнірі у Загребі. За всі сім матчів українка не віддала жодного сету суперницям.

Щодо фіналу, то там вона обіграла угорку Реку-Луцу Яні 6:1, 6:4. На матч Чернишова витратила лише одну годину та десять хвилин. У першому сеті Чернишова зробила три брейки та програла один гейм на своїй подачі. А в другій партії двічі виграла подачу суперниці, віддавши один свій гейм за рахунку 5:2.

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Для 20-літньої Чернишової перемога на турнірі стала найбільшою у кар'єрі. Раніше в цьому сезоні українка виграла два 15-тисячники ITF в Анталії, а загалом це її дев'ятий одиночний професійний титул. Також перемога в Загребі принесла їй 103 очка в рейтинг WTA. Відтак вже у понеділок, 8 вересня, вона дебютує в топ-300, піднявшись на 280-е місце.

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Теги: Спорт Теніс
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