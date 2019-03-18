Українська тенісистка вийшла у фінал кваліфікації турніру в Маямі, програвши перший сет 0:6

Українська тенісистка Катерина Козлова зіграє у фіналі кваліфікації турніру в Маямі. Перед тим вона обіграла представницю Китаю Чжу Лінь.

Розпочала півфінальний матч кваліфікації турніру серії WTA Premier Mandatory в Маямі Катерина Козлова дуже невдало. Вона в суху програла перший сет 0:6. Другий сет теж не надто вдало розпочався для українки – вона програла перші два гейми. Та зуміла переломити хід поєдинку, вигравши наступні чотири гейми. І зрівняла рахунок за сетами у підсумку.

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У третьому сеті Козлова знову виграла чотири гейми поспіль. А у восьмому геймі на своїй подачі за рахунку 5:2 тричі була близька, щоб реалізувати матч-пойнт. Але й Чжу Лінь теж могла відігратися. Та все ж Козлова перемогла.

Катерина Козлова – Чжу Лінь 2:1 (0:6, 6:4, 6:2)

За путівку в основну сітку турніру в Маямі Козлова побореться з переможницею матчу Лара Арруабаррена (Іспанія) – Моніка Нікулеску (Румунія).

На турнірі у Маямі зіграють ще три українки. Даяна Ястремська розпочне боротьбу з першого кола. Натомість Еліна Світоліна та Леся Цуренко стартують на турнірі в Маямі зі стадії другого кола.