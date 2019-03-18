Українська тенісистка вийшла у фінал кваліфікації турніру в Маямі, програвши перший сет 0:6

197 Читать новость на русском
Катерина Козлова
Катерина Козлова

Українська тенісистка Катерина Козлова зіграє у фіналі кваліфікації турніру в Маямі. Перед тим вона обіграла представницю Китаю Чжу Лінь.

Розпочала півфінальний матч кваліфікації турніру серії WTA Premier Mandatory в Маямі Катерина Козлова дуже невдало. Вона в суху програла перший сет 0:6. Другий сет теж не надто вдало розпочався для українки – вона програла перші два гейми. Та зуміла переломити хід поєдинку, вигравши наступні чотири гейми. І зрівняла рахунок за сетами у підсумку.

Читайте також: Світоліна піднялася на 5 місце у рейтингу WTA, Цуренко та Ястремська зберегла свої позиції

У третьому сеті Козлова знову виграла чотири гейми поспіль. А у восьмому геймі на своїй подачі за рахунку 5:2 тричі була близька, щоб реалізувати матч-пойнт. Але й Чжу Лінь теж могла відігратися. Та все ж Козлова перемогла.

Катерина Козлова – Чжу Лінь 2:1 (0:6, 6:4, 6:2)

За путівку в основну сітку турніру в Маямі Козлова побореться з переможницею матчу Лара Арруабаррена (Іспанія) – Моніка Нікулеску (Румунія).

На турнірі у Маямі зіграють ще три українки. Даяна Ястремська розпочне боротьбу з першого кола. Натомість Еліна Світоліна та Леся Цуренко стартують на турнірі в Маямі зі стадії другого кола.

 

blog_ava
В Україні збудують завод із виробництва ядерного палива
сьогодні
4804
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Два мільярди гривень за три бої Кличка: DAZN покращила пропозицію українцю
сьогодні 19:48 Два мільярди гривень за три бої Кличка: DAZN покращила пропозицію українцю
84
Продаж гравця "Шахтаря" не дав гривні обвалися "за 40", – Максим Нефьодов
сьогодні 18:09 Продаж гравця "Шахтаря" не дав гривні обвалися "за 40", – Максим Нефьодов
735
Від моделі до каратистки: інтерв'ю з Галиною Мельник
сьогодні 16:30 Від моделі до каратистки: інтерв'ю з Галиною Мельник
Станіслав Безушко 598
Гарячі грецькі фани перервали дербі вічних ворогів "Панатінаїкоса" й "Олімпіакоса": фото
сьогодні 16:03 Гарячі грецькі фани перервали дербі вічних ворогів "Панатінаїкоса" й "Олімпіакоса": фото
66
Топ-3 натуралізованих футболісти збірної України
сьогодні 15:00 Топ-3 натуралізованих футболісти збірної України
211
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук