Ястремська продовжує дивувати своїми досягненнями у світовому рейтингу

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / btu.org.ua

Українська тенісистка Даяна Ястремська піднялась на одну позицію у рейтингу WTA, встановивши особистий рекорд.

Даяна Ястремська продовжує покращувати свої позиції й піднялася ще на одну сходинку – 26 місце.

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За оновленими 30 вересня даними рейтингу WTA в топ-100 знаходяться Еліна Світоліна (3), Даяна Ястремська (26), Леся Цуренко (68) і Катерина Козлова (85).

Після рекордного досягнення в своїй кар'єрі у вигляді виходу в півфінал турніру в Ташкенті прогрес в 24 позиції продемонструвала Катаріна Завацька, яка піднялася на 118-е місце.

Марта Костюк напередодні програла в півфіналі турніру у Валенсії, але проходження до цієї стадії дозволило їй також піднятися на 16 рядків і займати 166-е місце. У топ-200 також знаходиться Ангеліна Калініна.

У парному рейтингу поліпшили своє становище і сестри Кіченок. Людмила Кіченок повторила свій особистий рекорд, який встановила в жовтні минулого року – 34 місце, а Надія Кіченок тепер знаходиться в двох позиціях від повторення свого найкращого результату – 38 місце.

Українки в топ-200 рейтингу WTA

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Теги: Спорт Футбол Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк Леся Цуренко
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