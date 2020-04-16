Українська тенісистка Ястремська стала героїнею мультфільму про боротьбу з коронавірусом: відео

Друга ракетка України Даяна Ястремська стала головною героїнею соціального мультфільму про боротьбу проти коронавірусу.

У ролику спортсменка розповіла про те, як дотримуватися запобіжних заходів під час пандемії коронавірусної інфекції.

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Мультфільм про боротьбу з коронавірусом від Даяни Ястремської: дивіться відео

Ястремська разом з депутатом від "Слуги народу" Олександром Горенюком запустили проєкт допомоги одеситам на карантині. Вони доставляють продукти та засоби захисту пенсіонерам, малозабезпеченим, безробітним, інвалідам і багатодітним сім'ям.

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