Українська тенісистка Ястремська виграла третій титул WTA у кар'єрі

Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла у фіналі турніру серії WTA у Стразбурзі, Франція.

Каролін Гарсія – Даяна Ястремська 1:2 (4:6, 7:5, 6:7)

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У першому титульному матчі на грунтових кортах Ястремська здобула перемогу над 24-ю ракеткою світу в поєдинку, який тривав майже три години. У другому сеті українка не реалізувала два матчбола, а в третій партії відіграла матчбол суперниці за рахунку 4-5.

У минулому році Даяна стала чемпіонкою на змаганнях в Гонконзі, а в цьому сезоні виграла турнір в Хуахіні на харді.

Таким чином, Ястремська стала лише четвертою тенісисткою в цьому році, яка перемогла на двох турнірах WTA (Кікі Бертенс, Кароліна Плішкова, Петра Квітова).

Титул в Страсбурзі дозволить нашій тенісистці оновити особистий рекорд в рейтингу і підібратися ще ближче до топ-30 (32-е місце).

Спорт 24 писав, що у четвер, 23 травня, відбулося жеребкування основної сітки одиночного розряду у жінок Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

Даяна Ястремська вперше зіграє на Roland Garros. У першому раунді її суперницею стала іспанка Карла-Суарес Наварро. Варто зазначити, що не так давно Даяна програла представниці Іспанії на грунтовому турнірі в Римі.

Хто така Даяна Ястремська: дивіться відео

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