Українська тенісистка Ястремська впевнено перемогла недавню кривдницю Світоліної

Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася до 1/8 фіналу на престижному турнірі у французькому місті Страсбург.

В 1/16 фіналу представниця України, яка в рейтингу WTA посідає 42-е місце, обіграла господарку змагань Полін Пармантьє 2:0 (6:2, 6:4).

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У першому сеті українка відразу ж програла свою подачу, але в наступному геймі зробила зворотний брейк. Після цього Ястремська ще двічі виграла на подачі Пармантьє й легко взяла партію.

У другому сеті вже Даяна першою зробила брейк, але в сьомому геймі француженка зуміла відібрати подачу українки. За рахунку 5:4 на користь Ястремської українці вдалося зробити брейк і перемогти Пармантьє, яка нещодавно здолала українку Еліну Світоліну.

Також на цьому турнірі виступає українська тенісистка Марта Костюк, яка подолала сито кваліфікації. Марта свій матч 1/16 фіналу зіграє проти Марі Бенуа.