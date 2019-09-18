Українська тенісистка Завацька не змогла дати бій іменитій Кенін на престижному турнірі

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Катаріна Завацька
Катаріна Завацька / tennisfoto.net

Українська тенісистка Катаріна Завацька зачохлила ракетку в 1/8 фіналу на турнірі WTA в китайському Гуанчжоу. 19-річна українка програла іменитій Софії Кенін.

Софія Кенін – Катаріна Завацька 2:0 (6:4, 6:2)

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Завацька надзвичайно впевнено розпочала гру: українка зробила брейк і вийшла вперед з рахунком 3:0. Та після сього на корті почала домінувати Кенін, яка у світовому рейтингу посідає 20-у сходинку. Два брейки дозволили Софії виграти сет.

Другу партію більш агресивно розпочала 20-річна американка й зробила брейк. Катаріна зуміла відігратися, але Софія знову була на крок попереду. Три брейки в другому сеті дозволили Кенін виграти матч.

З українських тенісисток на турнірі залишилася тільки Еліна СвітолінаУ наступному раунді Світоліній протистоятиме Марія Боузкова з Чехії.

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Теги: Спорт Теніс Новини Спорту
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