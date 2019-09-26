Українська тенісистка Завацька розгромила росіянку на шляху до півфіналу турніру WTA
19-річна Катаріна Завацька зуміла пробитися до півфіналу на турнірі в Ташкенті (Узбекистан). Українка розгромила росіянку Анну Калінську.
Катаріна Завацька – Анна Калінська 2:0 (6:0, 6:2)
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У першому сеті українка не віддала росіянці жодного гейму, розтрощивши свою суперницю 6:0. Усього сет тривав 26 хвилин. У першому сеті Катаріна не дозволила Анні заробити жоден брейк-пойнт.
На старті другого сету Калінська спробувала нав'язати боротьбу Завацькій. Та після того, як рахунок був 2:2, українка виграла чотири поспіль гейми та довела поєдинок до перемоги.
Для Катаріни майбутній півфінал стане першим на турнірах серії WTA. Вихід у фінал турніру дозволить Завацькій дебютувати у топ-100 світового рейтингу.
Катаріна Завацька – Анна Калінська відеоогляд матчу
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