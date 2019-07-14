Українська тенісистка Завацька виграла престижний турнір у Франції

19-річна українська тенісистка Катаріна Завацька перемогла в фіналі турніру ITF в Контрексевілі (Франція).

Українка за 72 хвилини обіграла норвезьку тенісистку Ульрікке Ейкер – 4:6, 4:6.

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По ходу зустрічі Завацька двічі подала навиліт, допустивши одну подвійну помилку, реалізувала сім з дев'яти брейк-поінтів і програла три гейми на власній подачі.

Для Завацької ця перемога на 100-тисячнику ITF стала найкращим досягнення в кар'єрі. Завдяки тріумфу в Контрексвілі Катаріна підніметься на 133 місце в рейтингу WTA (особистий рекорд) і вперше стане п'ятою ракеткою України.

Варто зазначити, що по ходу турніру Завацька обіграла двох тенісисток з першої сотні світового рейтингу. Раніше у неї була всього одна така перемога в кар'єрі.

Спорт 24 писав, що українська тенісистка Дар’я Снігур виграла юніорський Вімблдон. У фіналі Снігур перемогла представницю США Алексу Ноель.