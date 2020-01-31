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Українська важкоатлетка перемогла на Кубку світу

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Ірина Деха на змаганнях / Fipe Federazione Italiana Pesistica

Українська важкоатлетка Ірина Деха завоювала золото Кубка світу в Римі. Українка перемогла у ваговій категорії до 76 кілограмів.

Під час виступу Ірина Деха показала загальний результат у 236 кілограмів – 106 кілограмів у ривку та 130 кілограмів у поштовху. Саме завдяки ривку українці вдалося випередити своїх конкуренток – шведку Патрицію Стреніус та канадку Крістел Нгарлем, які стали срібними та бронзовими призерами першості відповідно.

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Ірина Деха на п'єдесталі Чемпіонату світу в Римі (фото: Fipe Federazione Italiana Pesistica)

Для Ірини Дехи це перша медаль такого ґатунку на такому рівні. До цього вона вигравала лише чемпіонат Європи у 2016 році. А на чемпіонаті світу у 2019 році могла вибороти бронзову медаль, однак зайняла лише підсумкове четверте місце, адже виявилася важчою за суперницю на 150 грамів при однакових результатах.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Важка атлетика Новини Спорту
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