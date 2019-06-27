Українська велогонщиця Ганна Соловей стала чемпіонкою Європейських ігор 2019 у Мінську

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Ганна Соловей
Ганна Соловей

Українка Ганна Соловей стає чемпіонкою II Європейських ігор у гонці за очками.

Українка набрала 30 очок, і здобула золоту нагороду. Верена Ебергард з Австрії набрала лише 27 балів та здобула срібну нагороду. 

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Це сьоме золото для України на Європейських іграх 2019 в Мінську. Також українці виграли 11 срібних нагород, і ще 9 бронзових.

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Теги: Спорт Новини Спорту Європейські ігри 2019 Велоспорт
Джерело: 24 канал
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