Українська волейболістка виклала спокусливі фото у бікіні на фоні засніжених гір

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Наталя Кліменова
Наталя Кліменова / nstagram.com/thenatke

Українська волейболістка Наталя Кліменова виступає у Канаді. І залюбки викладає у себе в Instagram фото з краєвидами країни.

Дівчина виступає за команду "Cougars" Mount Royal University. Та окрім фото з ігор та тренувань, дівчина доволі часто постить фото засніжених гір. Сама ж вона у цей час може бути у бікіні. Попри мороз.

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Дівчина має ще чимало фотографій з озер Канади. А також чимало фото в бікіні і з різних куточків світу.

Деякі з тих фото – теж у бікіні та у снігу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walking away...and leaving summer in memories...

Допис, поширений ɴᴀᴛɪ ᴋʟɪᴍᴇɴᴏᴠᴀ (@thenatke)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Windy day....a little bit #ZGames #inspiration #seaside

Допис, поширений ɴᴀᴛɪ ᴋʟɪᴍᴇɴᴏᴠᴀ (@thenatke)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One more from

Допис, поширений ɴᴀᴛɪ ᴋʟɪᴍᴇɴᴏᴠᴀ (@thenatke)

 

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Теги: Спорт Волейбол
Джерело: 24 Канал
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