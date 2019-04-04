Українська волейболістка виклала спокусливі фото у бікіні на фоні засніжених гір
Українська волейболістка Наталя Кліменова виступає у Канаді. І залюбки викладає у себе в Instagram фото з краєвидами країни.
Дівчина виступає за команду "Cougars" Mount Royal University. Та окрім фото з ігор та тренувань, дівчина доволі часто постить фото засніжених гір. Сама ж вона у цей час може бути у бікіні. Попри мороз.
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Дівчина має ще чимало фотографій з озер Канади. А також чимало фото в бікіні і з різних куточків світу.
Деякі з тих фото – теж у бікіні та у снігу.
Джерело: 24 Канал
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