Українська збірна проводить збори в Італії попри коронавірус в країні: фото

Національна збірна України з греблі та каное проводить свій збір в Італії. Попри те, що в крані оголошений карантин, і там найбільше кількість інфікованих на Covid-19.

Про те, чому українські спортсмени залишилися на Сардинії, розповів головний тренер збірної Юрій Чебан.

"Збори в Італії були заплановані ще у 2019 році в плані підготовки до Олімпійських ігор. Ми тут провели хорошу підготовку в січні та лютому 202 року. І зараз приїхали в березні до того, як розпочалася вся суєта з коронавірусом, і як вони ввели карантин", – розповів Юрій Чебан.

Важливо Скільки людей захворіло на коронавірус Covid-2019 та у яких країнах: онлайн-мапа

За його словами, поки на процес підготовки українських спортсменів карантин жодним чином не впливає.

"У нас є взаєморозуміння з місцевою владою, вони знають, що ми тут. В нас є зв'язок з нашим послом в Італії, він це питання тримає на контролі. В нас повна свобода дій, ми пересуваємося без обмежень. Ми займаємося спортом. У нас мінімальний контакт з місцевими жителями. Їх всіх локалізували у своїх містах. Ми контактуємо лише з працівниками готелю", – запевнив тренер.

Юрій Чебан також розповів, що за здоров'ям команди слідкує лікар.

Водночас 21-літній іспанський футболіст Франціско Гарсія помер від коронавірусу

"В нас тут йде повноцінна підготовка, без обмежень. Навіщо зараз зривати підготовку та їхати в Україну, сидіти по домах і невідомо як збиратися. Ми зараз зробили ставку на підготовку до Олімпійських ігор. Будуть вони чи ні – ми все одно будемо до них готуватися", – наголосив Юрій Чебан.

За його словами, на Сардинії усе закрито до 25 березня. Як буде з поверненням збірної, якщо карантин продовжать – поки невідомо. Однак тренер запевнив, що в нього є домовленість з міністром спорту Вадимом Гутцайтом, який погодився допомогти, якщо вилетіти з Сардинії вчасно не вдасться. Хоча команда готова залишитися в Італії і до 10 квітня.