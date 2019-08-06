Українська зірка баскетболу потрапив у тренерський штаб клубу НБА
Клуб НБА "Мемфіс" оголосив склад нового штабу під керівництвом Тейлора Дженкінса.
Український фахівець Віталій Потапенко увійшов до тренерського штабу нового наставника "Мемфіса", повідомляє прес-служба клубу.
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Крім Потапенко, команду Дженкінса поповнили Невен Спагія, Ніл Айві, Бред Джонс, Девід Маклюр і Джеймс "Скуні" Пенн.
Віталій Потапенко прийшов у "Мемфіс" влітку 2018 року. З 2013 року українець працював в "Клівленді", де відповідав за розвиток гравців.
Віталій був обраний під 12 номером драфту 1996 року "Клівлендом". Також він виступав за "Бостон", "Сіетл Суперсонікс" і "Сакраменто". Всього в НБА провів 610 матчів.
Тренерську кар'єру український фахівець почав в 2009 році, але ще не очолював команди. У 2016 році з "Клівлендом" став чемпіоном НБА.
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