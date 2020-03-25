Коронавірус у "Детройті": українець Михайлюк отримав результати тесту на захворювання

Баскетболіст "Детройта" та збірної України Святослав Михайлюк здав негативний тест на коронавірус.

Тест на Covid-19 зробили всі баскетболісти та тренерський штаб "Детройта" після того, як захворювання виявили у їхнього одноклубника – Крістіана Вуда.

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За словами Михайлюка, наразі він почуває себе добре і як може підтримує форму у непростих умовах карантину.

"Тест довелося трохи почекати, телефоном набрав лікар команди, сказав, що все окей - тест негативний. У жодного з наших гравців, які здавали тест, не було більше виявлено вірусу. Зараз намагаємося підтримувати форму у домашніх умовах, як можемо. Виконуємо програму тренерів з фізпідготовки дома, виходжу лише ввечері на пробіжки", – зазначив українець.

Сезон регулярного чемпіонату НБА призупинили після інформації про зараження коронавірусом центрового "Юти Джаз" Руді Гобера.

Останнім поєдинком перед тим, як НБА призупинила змагання через пандемію коронавірусу, став матч "Детройт" – "Філадельфія" (106:124), в якому Святослав Михайлюк відіграв 24 хвилини і набрав 16 очок.

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