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Коронавірус у "Детройті": українець Михайлюк отримав результати тесту на захворювання

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Святослав Михайлюк / PistonPowered

Баскетболіст "Детройта" та збірної України Святослав Михайлюк здав негативний тест на коронавірус.

Тест на Covid-19 зробили всі баскетболісти та тренерський штаб "Детройта" після того, як захворювання виявили у їхнього одноклубника – Крістіана Вуда.

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За словами Михайлюка, наразі він почуває себе добре і як може підтримує форму у непростих умовах карантину.

"Тест довелося трохи почекати, телефоном набрав лікар команди, сказав, що все окей - тест негативний. У жодного з наших гравців, які здавали тест, не було більше виявлено вірусу. Зараз намагаємося підтримувати форму у домашніх умовах, як можемо. Виконуємо програму тренерів з фізпідготовки дома, виходжу лише ввечері на пробіжки", – зазначив українець.

  • Сезон регулярного чемпіонату НБА призупинили після інформації про зараження коронавірусом центрового "Юти Джаз" Руді Гобера.
  • Останнім поєдинком перед тим, як НБА призупинила змагання через пандемію коронавірусу, став матч "Детройт" – "Філадельфія" (106:124), в якому Святослав Михайлюк відіграв 24 хвилини і набрав 16 очок.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Здоров'я NBA Святослав Михайлюк Баскетбол
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