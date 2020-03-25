Коронавірус у "Детройті": українець Михайлюк отримав результати тесту на захворювання
Баскетболіст "Детройта" та збірної України Святослав Михайлюк здав негативний тест на коронавірус.
Тест на Covid-19 зробили всі баскетболісти та тренерський штаб "Детройта" після того, як захворювання виявили у їхнього одноклубника – Крістіана Вуда.
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За словами Михайлюка, наразі він почуває себе добре і як може підтримує форму у непростих умовах карантину.
"Тест довелося трохи почекати, телефоном набрав лікар команди, сказав, що все окей - тест негативний. У жодного з наших гравців, які здавали тест, не було більше виявлено вірусу. Зараз намагаємося підтримувати форму у домашніх умовах, як можемо. Виконуємо програму тренерів з фізпідготовки дома, виходжу лише ввечері на пробіжки", – зазначив українець.
- Сезон регулярного чемпіонату НБА призупинили після інформації про зараження коронавірусом центрового "Юти Джаз" Руді Гобера.
- Останнім поєдинком перед тим, як НБА призупинила змагання через пандемію коронавірусу, став матч "Детройт" – "Філадельфія" (106:124), в якому Святослав Михайлюк відіграв 24 хвилини і набрав 16 очок.
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