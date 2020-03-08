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Українська зірка НБА не набрав очок в матчі з "Портлендом" і влаштував бійку: відео

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Олексій Лень влаштував бійку / Скріншот

Український центровий "Сакраменто" Олексій Лень взяв участь в матчі проти "Портленда" (123:111).

Лень не набрав очок (0 з 1 – з гри) і зробив 4 підбирання за 9,41 хвилин на майданчику.

До слова Михайлюк набрав 13 очок за "Детройт", але став найгіршим за ключовим показником: відео

Також в третій чверті Лень вступив в сутичку з Сі Джей Макколлумом з "Портленда".

Відео сутички

"Сакраменто" зумів обіграти "Портленд" за рахунок успішних перших двох чвертей матчу, які каліфорнійці виграли з відривом в 23 очка.

В даний момент "Кінгз" знаходяться на дев'ятому місці турнірної таблиці Західної конференції НБА. У наступному матчі команда Леня зіграє проти "Торонто Репторс".

Портленд – Сакраменто 111:123 (24:40, 30:37, 26:23, 31:23)

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Олексій Лень Новини Спорту Спорт Баскетбол
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