Українська зірка НБА не зіграє до кінця сезону: відомо причину

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / Фото з відкритих джерел

Захисник збірної України та клубу НБА "Детройт" Святослав Михайлюк у нинішньому сезоні вже не виступатиме.

Святослав Михайлюк прооперований після перелому вказівного пальця лівої руки. Про це повідомляє Rotoworld.com.

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Відновлення після подібного втручання відбувається протягом 4-6 тижнів, тому українець більше не зіграє в поточному сезоні.

Святослав Михайлюк після чотирьох сезонів в NCAA був обраний "Лейкерс" на драфті минулого року. Згодом з українцем було укладено угоду. У лютому "Лейкерс" обміняв українця в "Детройт".

Нещодавно головний тренер "Детройту" Дуейн Кейсі зізнався, що Михайлюк отримує мало хвилин через ветеранів команди. В майбутньому Свята будуть награвати в "Пістонз" як розігруючого.

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Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
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