Українське "ель-класико": травми киян та новачок "гірників"

30 і 31 травня відбудуться перші після початку карантину матчі чемпіонату України. Сезон в Прем'єр-лізі вирішили дограти на радість вболівальників. І тепер залишається тільки сподіватися, що більше в плани ніщо не втрутиться.

Поки що матчі будуть відбуватися без глядачів, що навряд чи когось радує. Матч "Шахтар" - "Динамо", який запланований на 31 травня, наприклад, перенесли до Києва на НСК "Олімпійський". Оскільки обидві команди базуються в столиці, і ніхто не захотів їхати до Харкова на порожній ОСК "Металіст".

До слова Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ

Президент "Динамо" Ігор Суркіс вже зазначив, що при порожніх трибунах гра буде як товариська і додав, що без глядачів навіть матч дортмундської "Боруссії" проти "Баварії" виглядав не так цікаво. Правда, разом з тим він зазначив, що на настрій футболістів це ніяк не вплине і все будуть битися за перемогу до кінця.

Що ж стосується шансів на перемогу, зараз вони на боці "Шахтаря". Аналітики Parimatch дають донеччанам 48% на перемогу проти 25% у "Динамо" (і 27% на нічию). Напередодні кияни не змогли впоратися з лідером першої ліги "Рухом" (0:0), але взяли гору над "Олімпіком" (2:0). Тоді як "Шахтар" впевнено обіграв "Оболонь-Бровар" (4:0) і той же "Рух" (4:1). Якщо судити за результатами цих спарингів, "гірники" перебувають в набагато кращій формі. Також Луїш Каштру дозволив собі поекспериментувати та дав зіграти вінгеру Владиславу Вакулі. Правда, той зіграв на позиції правого захисника.

Відзначимо Вперед на "Динамо": лідер "Шахтаря" повернувся після моторошної травми

Яким буде склад на матч "Шахтаря" та "Динамо" сказати поки складно. Зараз тільки тренери досить добре знають можливості своїх підопічних. У киян, зокрема, не все гладко в плані лазарету. Травми як мінімум у Піваріча та Шапаренко. Не все гаразд і у Циганкова. До того ж все частіше ходять чутки про те, що його можуть виставити на трансфер найближчим часом. І одна з причин якраз часті травми футболіста.