Українське дербі та вирішальний матч для "Дніпра": анонс матчу Кубка Європи ФІБА

У середу, 13 листопада, відбудеться матч Кубка Європи ФІБА між українськими командами: "Дніпро" прийматиме "Київ-Баскет". Гра буде у багато чому визначальною для дніпрян. У трьох попередніх зустрічах турніру підопічні Дениса Журавльова поступилися, і щоб зберегти шанси на вихід в наступний етап, їм необхідно перемагати.

На жаль, завдання може ускладнитися, якщо гру пропустить захисник Генрі Дугат, який продовжує відновлюватися після травми. У поточному сезоні Суперліги-Паріматч він зіграв в 6 матчах, де набирав в середньому 12,3 очка, робив 3,5 підбори та віддавав 3,7 результативні передачі.

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До зустрічі з "Київ-Баскет" дніпряни готуються в доброму гуморі. Напередодні команда в чемпіонаті взяла гору над "Хіміком" – чинним чемпіоном України. А ось кияни на виїзді поступилися "Миколаєву" і опустилися на передостаннє місце в турнірній таблиці. Команда Айнарса Багатскіса тепер явно постарається надолужити згаяне в єврокубках, щоб зберегти за собою друге місце в групі та продовжити боротьбу за путівку в наступний етап.

"У нас була відмінна підтримка уболівальників в матчі з "Хіміком" вона зарядила хлопців на перемогу. Залу окреме дякую. Сподіваємося на таку ж атмосферу і під час матчу з "Київ-Баскет". Під питанням участь у грі Генрі Дугата. У нього травма була ще в Софії. Він робив величезне зусилля над собою, граючи з ушкодженою ногою, це справжній героїчний вчинок. Сподіваюся, що він відновиться до найближчого матчу, але останнє слово залишається за лікарями", – зазначив головний тренер БК "Дніпро" Денис Журавльов.

Потім "Дніпро" зіграє вдома проти "Цмоки-Мінськ" (20 листопада) та також вдома проти "Левські" (27 листопада). "Київ-Баскет" зіграє вдома проти "Левські" (20 листопада) та на виїзді проти "Цмоки-Мінськ" (27 листопада).