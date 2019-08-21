Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи

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Сергій Бойко
Сергій Бойко / olimpik.com.ua

Українську суддівську бригаду призначили на матч плей-офф раунду Ліги Європи. УЄФА призначив українців на матч "Астана" (Казахстан) – БАТЕ (Білорусь).

У ролі головного арбітра поєдинку "Астана" – БАТЕ виступатиме 42-річний Сергій Бойко.

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На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Олександр Корнійко. Четвертий арбітр – Анатолій Абдула.

Зустріч відбудеться в Нур-Султані на стадіоні "Астана-Арена" 22 серпня. Початок – о 17:00 за київським часом.

Також у четвер, 22-го серпня, у фіналі кваліфікації зіграє луганська "Зоря". Матч українців проти "Еспаньйола" розсудить досвідчений німецький арбітр.

Результати всіх матчів Ліги Європи – читайте на Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи
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