Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи
Українську суддівську бригаду призначили на матч плей-офф раунду Ліги Європи. УЄФА призначив українців на матч "Астана" (Казахстан) – БАТЕ (Білорусь).
У ролі головного арбітра поєдинку "Астана" – БАТЕ виступатиме 42-річний Сергій Бойко.
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На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Олександр Корнійко. Четвертий арбітр – Анатолій Абдула.
Зустріч відбудеться в Нур-Султані на стадіоні "Астана-Арена" 22 серпня. Початок – о 17:00 за київським часом.
Також у четвер, 22-го серпня, у фіналі кваліфікації зіграє луганська "Зоря". Матч українців проти "Еспаньйола" розсудить досвідчений німецький арбітр.
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