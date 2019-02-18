Українські арбітри працюватимуть на товариському поєдинку учасників чемпіонату світу

Українська бригада рефері на чолі з Катериною Монзуль працюватиме на товариському поєдинку між жіночими збірними Франції та Німеччини.

Допомагатимуть Катерині Монзуль на лініях Марина Стрілецька та Олександра Ардашева, повідомили у Федерації футболу України.

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Зустріч учасників фінальної стадії ЧС-2019 відбудеться в Лавалі 28 лютого.

Нагадаємо, що саме ці українські арбітри працюватимуть на матчах фінального турніру жіночого чемпіонату світу 2019 року, що відбуватиметься із 7 червня по 7 липня у Франції,