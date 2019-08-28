Українські баскетболісти Лень і Михайлюк отримали свої рейтинги в симуляторі NBA 2K20

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / Фото з відкритих джерел

6 вересня в продаж надійде черговий баскетбольний симулятор NBA 2K20. У відеогрі буде два українця – центровий "Атланти Хоукс" Олексій Лень і атакуючий захисник "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк.

Баскетбольний симулятор NBA 2K20 вже опублікував рейтинги всіх гравців.

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Святослав Михайлюк, для якого це буде другий сезон в НБА, отримав рейтинг 70. У минулому сезоні він набирав 3,2 очок, віддавав 0,9 передач і збирав 0,8 підбирань за 10 хвилин на паркеті.

Олексій Лень проведе в лізі вже сьомий сезон, його рейтинг в симуляторі буде 77. Минулий регулярний чемпіонат він закінчив з цифрами 11,1 очок і 5,5 підбирань в середньому за матч.

Спорт 24 писав, що Святослав Михайлюк зіграв за "Детройт" у Літній лізі НБА. А кидок українця потрапив у топ-5 моментів турніру.

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Теги: Спорт Баскетбол NBA Святослав Михайлюк Олексій Лень
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