Українські баскетболісти не подали заявку на драфт НБА-2019

Участь у драфті НБА-2019 візьмуть 129 гравців з NСАА, які ще не завершили навчання, а також 52 баскетболіста із зарубіжних країн. Гравці з українським паспортом в цьому списку не фігурують.

Головними претендентами на перший вибір є форварди університету Дьюк Зайон Вільямсон і Ар Джей Барретт, а також розігруючий "Мюррей Стейт" Джа Морант.

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Перший етап драфта відбудеться 14 травня під час лотереї. Фаворитами на отримання першого піку є три гірших команди регулярного чемпіонату – "Нью-Йорк", "Фінікс" і "Клівленд". У кожного з перерахованих вище клубів 14% на вибір під першим номером.

З 15-го по 19 травня в Чикаго пройдуть традиційні драфт-комбайни, а драфт НБА відбудеться 20 червня в Брукліні.

Що таке драфт НБА?

Щорічна процедура вибору тридцятьма клубами Національної баскетбольної асоціації нових баскетболістів, що бажають розпочати кар'єру в найкращій баскетбольній лізі планети. Зазвичай ці гравці – випускники американських коледжів, однак останнім часом збільшилося число спортсменів, що потрапляють в НБА з інших країн або щойно закінчили школу.

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